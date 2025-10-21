Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagmittag im Plus

Standard Chartered im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 13,94 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,94 GBP zu. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,07 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,03 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 455.743 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 8,64 Prozent zulegen. Bei 8,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,05 USD je Aktie belaufen.

