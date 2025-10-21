Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 09:06 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 14,04 GBP zu. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,07 GBP zu. Mit einem Wert von 14,03 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 40.999 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 15,15 GBP. Gewinne von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 68,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
