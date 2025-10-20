Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 13,83 GBP. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,09 GBP. Mit einem Wert von 14,05 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.781.755 Standard Chartered-Aktien.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 15,15 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,32 GBP ab. Abschläge von 39,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,440 USD.
Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,05 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.
Redaktion finanzen.net
