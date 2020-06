Dow Jones beginnt den Dienstag im Plus

Der Dow Jones eröffnete 0,52 Prozent höher bei 26.159,39 Zählern.

Die US-Märkte schließen sich mit ihren erwarteten Aufschlägen den starken Vorgaben von den großen europäischen Börsen an. Dort hatten überraschend stark erholte Einkaufsmanagerindizes im Juni für neue Zuversicht gesorgt. Kurz nach der Startglocke an der Wall Street werden auch in den USA die vorläufigen Umfragewerte zu den Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

Apple-Aktie nach Chip-Ankündigung im Blick

Einmal mehr stehen die Aktien von Apple im Blick. Der Technologiekonzern bricht aus der eingefahrenen Spur der PC-Branche aus und stellt seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um. Laut dem Analysten Rod Hall von Goldman Sachs kann Apple auf diesem Weg Milliarden US-Dollar einsparen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com