Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Kursentwicklung

Der DAX bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Werte in diesem Artikel

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 22.471,70 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,104 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,301 Prozent stärker bei 22.501,21 Punkten, nach 22.433,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 22.506,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.464,32 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,523 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 20.01.2025, bei 20.990,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2024, wurde der DAX mit 19.004,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17.068,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 12,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 22.935,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 19.833,82 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,22 Prozent auf 38,91 EUR), Siemens Energy (+ 1,48 Prozent auf 61,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,40 Prozent auf 36,88 EUR), RWE (+ 1,30 Prozent auf 28,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,24 Prozent auf 523,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,47 Prozent auf 59,06 EUR), Rheinmetall (-3,37 Prozent auf 901,40 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,33 Prozent auf 164,92 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 322,70 EUR) und BMW (-1,17 Prozent auf 81,44 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Siemens Healthineers-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 505.786 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 320,044 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net