Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

S&P 500-Performance im Fokus

S&P 500-Kurs zum Handelsende.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,26 Prozent stärker bei 5.942,47 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 52,016 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,511 Prozent auf 5.898,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5.868,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.949,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.888,66 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,368 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 03.12.2024, den Stand von 6.049,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.699,94 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.01.2024, mit 4.704,81 Punkten bewertet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 10,92 Prozent auf 33,33 USD), Tesla (+ 8,22 Prozent auf 410,44 USD), Palantir (+ 6,25 Prozent auf 79,89 USD), NRG Energy (+ 6,20 Prozent auf 98,50 USD) und NVIDIA (+ 4,45 Prozent auf 144,47 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Dollar Tree (-4,07 Prozent auf 73,36 USD), Advance Auto Parts (-3,74 Prozent auf 46,34 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-3,37 Prozent auf 55,27 USD), Celanese (-3,35 Prozent auf 66,13 USD) und Best Buy (-2,96 Prozent auf 83,62 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54.941.064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,587 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

