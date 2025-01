Shanghai Composite im Minus - Hang Seng fester -- Telekom plant umfangreichen Aktienrückkauf -- Airbus: Jahresziel bei Auslieferungen 2024 offenbar verfehlt

Der DAX eröffnete die Sitzung marginal höher. Auch im weiteren Verlauf präsentierte er sich wieder im Plus, nachdem er zwischenzeitlich in die Verlustzone gerutscht war. Er verabschiedete sich 0,58 Prozent stärker bei 20.024,66 Stellen.

Negative Nachrichten kamen mit schwachen Wirtschaftsdaten aus China und dem Stopp der russischen Gaslieferungen nach Europa via Ukraine - dieser war allerdings bereits erwartet worden. Es mangelte an Unternehmensnachrichten und viele Investoren werden erst in der kommenden Woche wieder aktiv sein, weshalb das Geschäft insgesamt weiter ruhig verlief.

Vor wenigen Tagen verstarb der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren. In seinem Gedenken bleibt die Wall Street am 9. Januar geschlossen.

Marktexperten sind für das neue Jahr positiv gestimmt. Sie sehen insbesondere das Trendthema KI und die "America First"-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump als mögliche Katalysatoren. Charles-Henry Monchau, Chief Investment Officer bei Banque Syz & Co., gab in einem Interview von "Bloomberg TV" zudem zu bedenken, dass die hohen Bewertungen im Tech-Sektor angesichts der hohen Kapitalrenditen und Barmittelzuflüsse angemessen seien. Er rechnet jedoch nicht damit, dass weitere Gewinne nur durch die sogenannten "Glorreichen Sieben" aus der Technologiebranche um Apple und den KI-Überflieger NVIDIA getragen werden, sondern von einem insgesamt wachsenden breiteren Markt.

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Donnerstag risikoscheu.

Die Börsen in China verbuchten am Donnerstag Verluste.

In Tokio bleibt die Börse auch am Freitag geschlossen. Hier verlor der Leitindex Nikkei 225 am Montag letztlich 0,96 Prozent auf 39.894,54 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert am Freitag gegen 07:00 MEZ 0,68 Prozent tiefer bei 3.240,42 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 0,56 Prozent auf 19.733,59 Einheiten zu.

Nachdem es an den chinesischen Börsen am Vortag nach Veröffentlichung von schwachen Konjunkturdaten deutlich abwärts ging, zeigen sich die Börsen vor dem Wochenende uneins. In Tokio wird wegen Feiertagen erst am Montag wieder gehandelt.

