Starker Wochentag in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

S&P 500-Performance im Fokus

Mit dem S&P 500 ging es letztendlich aufwärts.

Am Mittwoch steht der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1,07 Prozent im Plus bei 5.554,13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 44,956 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,032 Prozent auf 5.493,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5.495,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5.406,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.560,41 Zähler.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 5.344,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.375,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, notierte der S&P 500 bei 4.487,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 17,11 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5.669,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 13,64 Prozent auf 0,01 USD), Albemarle (+ 13,58 Prozent auf 89,30 USD), AES (+ 8,64 Prozent auf 17,86 USD), NVIDIA (+ 8,15 Prozent auf 116,91 USD) und Super Micro Computer (+ 7,92 Prozent auf 445,40 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Humana (-5,26 Prozent auf 328,19 USD), ConAgra Foods (-4,03 Prozent auf 31,47 USD), Campbell Soup (-3,84 Prozent auf 49,14 USD), CarMax (-3,24 Prozent auf 75,20 USD) und Travelers (-3,16 Prozent auf 231,30 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 82.811.749 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net