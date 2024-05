Starker Wochentag in Zürich: SMI am Mittag fester

SMI-Performance im Blick

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch springt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,56 Prozent auf 11.576,90 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,220 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,330 Prozent höher bei 11.551,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11.512,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11.542,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11.585,24 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.547,14 Punkten gehandelt. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bei 11.138,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der SMI auf 11.595,25 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,64 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11.799,91 Punkten. Bei 11.064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 2,41 Prozent auf 552,20 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 527,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 46,26 CHF), Novartis (+ 0,95 Prozent auf 90,63 CHF) und Nestlé (+ 0,93 Prozent auf 93,02 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil UBS (-1,16 Prozent auf 26,48 CHF), Sonova (-0,19 Prozent auf 266,60 CHF), Richemont (-0,08 Prozent auf 132,75 CHF), Kühne + Nagel International (-0,04 Prozent auf 247,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,03 Prozent auf 639,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.399.631 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,931 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net