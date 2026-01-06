Steigende Arbeitslosigkeit zum Jahresende erwartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarkt-Statistik für Dezember vor. Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresende angestiegen ist.

Wer­bung Wer­bung

Diese Entwicklung ist für Dezember üblich, da viele Unternehmen vor dem Jahreswechsel keine neuen Beschäftigten einstellen. Zudem gibt es in der kalten Jahreszeit weniger Jobs draußen - etwa im Bausektor oder der Landwirtschaft.

Die Aussichten: eher mau

Die schwache Konjunktur hat den Arbeitsmarkt in Deutschland zurzeit fest im Griff. Im November hatte die Herbstbelebung die Zahl der Arbeitslosen zwar sinken lassen, aber deutlich schwächer als in früheren Jahren. 2,885 Millionen Menschen waren in dem Monat ohne Job und damit 111.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent.

Für die nächsten Monate ist laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) keine klare Tendenz zu erkennen. Dessen Arbeitsmarktbarometer gab im Dezember leicht nach, lag aber mit 100,1 Punkten weiterhin im positiven Bereich. "Keine Schrumpfung, aber für Wachstum reicht es auch in 2026 vorerst nicht", sagte IAB-Experte Enzo Weber. Für den Frühindikator werden monatlich alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die folgenden drei Monate befragt./igl/DP/nas