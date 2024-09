Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis mit herben Abschlägen am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 13,8 Prozent auf 12,54 EUR abwärts.

Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 13,8 Prozent auf 12,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,34 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.519.056 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 117,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2024 bei 12,34 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 1,63 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,55 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 20,11 EUR.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Stellantis am 19.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Stellantis.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,37 EUR je Aktie belaufen.

