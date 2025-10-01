Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Steyr Motors
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 52,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.111 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
