Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 55,40 EUR.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 55,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 55,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.186 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.
