Aktienkurs aktuell

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Dienstagvormittag vor

30.09.25 09:26 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 55,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
55,80 EUR 4,20 EUR 8,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 55,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 55,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.186 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

