Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 51,60 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:38 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 51,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,20 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.578 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

