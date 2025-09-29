DAX23.753 ±0,0%ESt505.501 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,41 -0,4%Gold3.808 -0,7%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit positiven Vorzeichen

30.09.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 56,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
55,80 EUR 4,20 EUR 8,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 56,00 EUR nach oben. Bei 56,40 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 55,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.897 Steyr Motors-Aktien.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,000 EUR ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

