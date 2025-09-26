DAX23.776 +0,2%ESt505.505 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,94 -1,2%Gold3.821 +1,6%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Anleger greifen bei Steyr Motors am Mittag zu

29.09.25 12:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
52,80 EUR 1,20 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Steyr Motors legte um 11:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 54,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 8.061 Stück.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

