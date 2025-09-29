Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Kurseinbußen

Steyr Motors im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:39 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 53,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 53,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.507 Steyr Motors-Aktien.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

