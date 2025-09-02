DAX23.664 +0,8%ESt505.336 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.542 +0,3%
So bewegt sich Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochmittag mit Aufschlag

03.09.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochmittag mit Aufschlag

03.09.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 49,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,30 EUR 1,40 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Steyr Motors konnte um 11:40 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 49,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,50 EUR. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.493 Steyr Motors-Aktien.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,980 EUR ausgeschüttet werden.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

