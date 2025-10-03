Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,4 Prozent auf 54,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 54,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,00 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 599 Stück gehandelt.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.

