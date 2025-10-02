Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Das Papier von Steyr Motors legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 55,20 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 56,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.223 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,915 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
