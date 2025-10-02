Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,00 EUR.

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 54,00 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,80 EUR. Bei 54,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.715 Steyr Motors-Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

