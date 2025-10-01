Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 53,40 EUR zu.
Um 15:49 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 54,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.221 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
