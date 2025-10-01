DAX23.998 +0,5%Est505.553 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,71 -2,0%Gold3.883 +0,6%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

01.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Steyr Motors konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 53,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 53,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 54,00 EUR. Bei 53,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.006 Steyr Motors-Aktien.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

