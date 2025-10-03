Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors reagiert am Freitagmittag positiv

Steyr Motors im Blick

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 55,00 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 55,00 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 55,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.369 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

