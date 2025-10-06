Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Steyr Motors

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 54,20 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 54,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 54,20 EUR ein. Mit einem Wert von 54,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.216 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,915 EUR belaufen.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

Steyr Motors: Joint Venture untermauert Wachstumspotenzial