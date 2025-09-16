DAX23.418 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,01 -0,7%Gold3.664 -0,7%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag

17.09.25 09:27 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 54,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
52,20 EUR -0,40 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 54,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 54,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,80 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 373 Aktien.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

