Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 54,20 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 54,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 54,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,80 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 373 Aktien.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

