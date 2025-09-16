Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 54,60 EUR.

Das Papier von Steyr Motors konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 54,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 55,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,80 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 4.480 Aktien.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

