Aktie im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Nachmittag zu

17.09.25 16:13 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 54,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 2,2 Prozent auf 54,60 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.786 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

