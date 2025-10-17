DAX23.851 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Steyr Motors

17.10.25 12:04 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Steyr Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
48,90 EUR -1,10 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 49,40 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Bei 49,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.833 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,915 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung