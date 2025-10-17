Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Steyr Motors

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 49,40 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Bei 49,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.833 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,915 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele