Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Steyr Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,40 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 49,40 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Bei 49,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.833 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,915 EUR belaufen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.
