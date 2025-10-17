DAX23.786 -2,0%Est505.577 -1,3%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,68 -0,6%Gold4.327 ±0,0%
Aktie im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag ins Minus

17.10.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
48,90 EUR -1,10 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,50 EUR nach. Bei 49,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 285 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

