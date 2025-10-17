Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,50 EUR nach. Bei 49,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 285 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.