Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,50 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,50 EUR nach. Bei 49,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 285 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Aktie aus.

