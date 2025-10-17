DAX23.880 -1,6%Est505.615 -0,7%MSCI World4.270 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.440 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen! MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Notierung im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag nahezu unverändert

17.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Bei der Steyr Motors-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 49,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
48,90 EUR -1,10 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 49,70 EUR bewegte sich die Steyr Motors-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 50,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,70 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.955 Stück gehandelt.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung