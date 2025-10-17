Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Bei der Steyr Motors-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 49,70 EUR.

Mit einem Wert von 49,70 EUR bewegte sich die Steyr Motors-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 50,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,70 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.955 Stück gehandelt.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

