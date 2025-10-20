DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.983 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursverlauf

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Kursplus

20.10.25 16:09 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 51,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,80 EUR 0,50 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 51,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,40 EUR an. Bei 50,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.818 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung