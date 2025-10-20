Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 51,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 51,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,40 EUR an. Bei 50,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.818 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

