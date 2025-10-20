Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Steyr Motors zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Steyr Motors-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,00 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 50,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 256 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,915 EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

