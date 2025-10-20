DAX24.035 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,83 -0,8%Gold4.256 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

20.10.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Steyr Motors zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Steyr Motors-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
50,80 EUR 1,50 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 50,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 256 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,915 EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

