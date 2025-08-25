Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 49,00 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 49,00 EUR nach. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 49,00 EUR ein. Bei 49,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.040 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.

