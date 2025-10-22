Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 48,80 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:34 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 48,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 48,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,50 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 8.633 Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

