Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Mittag ins Plus
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 50,80 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 52,80 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.042 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,915 EUR belaufen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
