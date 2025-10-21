DAX24.336 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.947 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.147 -4,8%
Notierung im Blick

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Nachmittag Verluste

21.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 49,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
50,00 EUR 0,20 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 49,90 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 49,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.540 Steyr Motors-Aktien.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,915 EUR ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele

