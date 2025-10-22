Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 48,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 48,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.841 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.

