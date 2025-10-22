Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 49,00 EUR nach oben.
Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 49,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,00 EUR. Bei 48,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.566 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.
