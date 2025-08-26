Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Steyr Motors
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 49,00 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 49,00 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.242 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.
