Microstrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Microstrategy reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

So bewegt sich Microstrategy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microstrategy. Zuletzt konnte die Aktie von Microstrategy zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 415,97 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 415,97 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microstrategy-Aktie bisher bei 426,27 USD. Bei 413,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.018.323 Microstrategy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,50 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,24 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microstrategy am 01.05.2025. Microstrategy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -16,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microstrategy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111,07 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 115,25 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Microstrategy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -16,278 USD je Microstrategy-Aktie.

