Ströer enttäuscht im zweiten Quartal - Prognose steht dennoch 'grundsätzlich'
Werte in diesem Artikel
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. "Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr", teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Wegen eines entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhaltenen Sommergeschäfts liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal.
In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr überraschend um etwas mehr als ein Prozent auf knapp 505 Millionen Euro zurück. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) enttäuschte mit einem Rückgang um fast vier Prozent auf 148,9 Millionen Euro ebenfalls./zb/stk
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Ströer SECo Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.08.2025
|Ströer SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Ströer SECo Buy
|UBS AG
|15.07.2025
|Ströer SECo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.2025
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
