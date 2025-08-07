DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.135 -0,8%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.350 +0,1%
Ströer enttäuscht im zweiten Quartal - Prognose steht dennoch 'grundsätzlich'

13.08.25 07:09 Uhr
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
46,35 EUR -0,60 EUR -1,28%
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. "Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr", teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Wegen eines entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhaltenen Sommergeschäfts liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal.

In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr überraschend um etwas mehr als ein Prozent auf knapp 505 Millionen Euro zurück. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) enttäuschte mit einem Rückgang um fast vier Prozent auf 148,9 Millionen Euro ebenfalls./zb/stk

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.08.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Ströer SECo BuyUBS AG
15.07.2025Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
09.04.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

