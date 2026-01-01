DAX25.100 -0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,73 +0,6%Gold4.424 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Stromausfall am Bremer Flughafen - Verspätungen und Ausfälle

08.01.26 11:44 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - Flugzeuge können wegen eines Stromausfalls am Bremer Flughafen derzeit nur verspätet abheben oder fallen aus. Die Sicherheitskontrolle für Passagiere sei außer Betrieb, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. "Ankommende Flugzeuge konnten und können wie geplant am Flughafen Bremen landen."

Wer­bung

Am Vormittag rauchte es in einem Generatorenraum. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Mitarbeiter aktivierten eine separate Stromversorgung, um den Flugbetrieb sicherzustellen.

Bei dem Einsatz wurde nach Angaben des Flughafens ein Elektriker verletzt und medizinisch versorgt. Der Stromausfall betrifft nur einige Bereiche des Flughafens. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar./miu/DP/jha