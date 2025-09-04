Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 10,04 EUR ab.

Die Südzucker-Aktie musste um 11:37 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 10,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Südzucker-Aktie ging bis auf 10,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,09 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.089 Stück gehandelt.

Bei 12,37 EUR markierte der Titel am 06.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Südzucker-Aktie.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Südzucker dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Südzucker-Aktie.

