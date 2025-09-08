Südzucker Aktie News: Südzucker verteuert sich am Dienstagvormittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,02 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Südzucker-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 10,02 EUR. Bei 10,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.037 Südzucker-Aktien.
Am 11.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,33 EUR. 23,05 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Südzucker-Aktie.
Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,109 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie
SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|26.06.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|13.12.2024
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen