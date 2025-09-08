DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Südzucker Aktie News: Südzucker verteuert sich am Dienstagvormittag

09.09.25 09:24 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker verteuert sich am Dienstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,02 EUR.

Die Südzucker-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 10,02 EUR. Bei 10,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.037 Südzucker-Aktien.

Am 11.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,33 EUR. 23,05 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,109 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

