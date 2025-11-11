Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 9,54 EUR.

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 9,54 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 9,63 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.350 Südzucker-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 20,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2025 (9,22 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Südzucker gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

