Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Südzucker zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 9,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.047 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,77 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Kursverlust von 4,46 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.01.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie aus.

