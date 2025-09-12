Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 9,73 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 0,4 Prozent auf 9,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 9,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,68 EUR. Bisher wurden heute 72.817 Südzucker-Aktien gehandelt.
Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 25,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,64 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,87 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Südzucker dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.10.2026 präsentieren.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,074 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
