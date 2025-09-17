DAX23.617 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.520 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Aktienkurs aktuell

Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

18.09.25 16:11 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 9,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,66 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 9,75 EUR nach oben. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,78 EUR. Bei 9,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 77.985 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Am 08.10.2026 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

