DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.860 +1,8%Euro1,1617 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
KW 46: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 46: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stiftung Warentest kürt finanzen.net ZERO erneut zum 'Kostensieger' - zum Ergebnis

Sunrakshakk Industries India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

15.11.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sunrakshakk Industries India Ltd Registered Shs
227,00 INR 1,85 INR 0,82%
Charts|News|Analysen

Sunrakshakk Industries India hat am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sunrakshakk Industries India im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 354,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunrakshakk Industries India 266,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sunrakshakk Industries India

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sunrakshakk Industries India

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sunrakshakk Industries India Ltd Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung