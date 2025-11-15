Sunrakshakk Industries India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Sunrakshakk Industries India hat am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Sunrakshakk Industries India im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 354,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sunrakshakk Industries India 266,1 Millionen INR umsetzen können.
